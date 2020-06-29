أهم أسباب اهتزاز السيارة أثناء السير

بمرور الوقت تتلف أجزاء معينة في السيارة وهذا التلف يجب ان يلحقه صيانة سريعة او تغيير الاجزاء المتضررة سريعا حتي لا تتفاقم المشكلة.. ومن اكثر الاعطال شيوعا اهتزاز السيارة اثناء السير وهذه المشكلة تعتبر مزعجة بالنسبة للكثير من مالكي السيارات .









أسباب اهتزاز السيارة أثناء السير :









- مشاكل الشاسيه



يأتي شاسيه السيارة بمقاييس محددة حتى يؤدي وظيفته على اكمل وجه.. و بمرور الوقت تتعرض هذه المحاور للتلف أو في حال تعرض السيارة للتصادم ما يؤدي إلى انحناء المحاور الرئيسية و يؤدي لاهتزازات اثناء السير .













تلف فلتر الهواء يؤدي إلى منع وصول الكمية المناسبة من الأوكسجين اللازم لعملية الاحتراق، كذلك تلف البوجيهات والكويلات يؤدي إلى اهتزاز وارتجاج السيارة اثناء السير.



- مشاكل الفرامل



عند اهتزاز السيارة مع استخدام الفرامل فغالبًا ما يكون السبب هو اعوجاج الطنبورة والذي ينتج بسبب كثرة استخدام الفرامل وغالبًا ما تحتاج لخراط ليقوم بحل المشكلة او تغيير الطنبورة . عند اهتزاز السيارة مع استخدام الفرامل فغالبًا ما يكون السبب هو اعوجاج الطنبورة والذي ينتج بسبب كثرة استخدام الفرامل وغالبًا ما تحتاج لخراط ليقوم بحل المشكلة او تغيير الطنبورة .





- مشاكل في الإطارات



-حاجة الإطارات إلى الترصيص



- تآكل الإطارات



-وجود فقاعات في الاطار بسبب النقر والمطبات علي سرعات عالية







بعض مشاكل المحرك تؤدي لاهتزاز السيارة أثناء السير، ومنها انسداد فلتر الوقود أو تلف مضخة الوقود، لأنه في هذه الحالة ستقل إمدادات المحرك من الوقود، وهو ما سوف يؤدي إلى اختلال عملية الاحتراق .