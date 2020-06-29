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سيارات

أسباب تقطيع المحرك عند الضغط على البنزين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:02 م
اسباب تقطيع المحرك
اسباب تقطيع المحرك عند الضغط على البنزين
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اشرف عطية
بمرور الوقت تتعرض السيارة للعديد من المشاكل ليس بسبب الزمن فقط بل بسبب سوء الاستخدام ايضا، وتكون أكثر الاعطال شيوعا هي مشكلة تقطيع المحرك عند الضغط على دواسة البنزين.. لذلك نستعرض هنا اسباب حدوث هذه المشكلة.
 
اسباب تقطيع محرك السيارة : 
1- نفاذ البنزين او القيادة بتانك شبة فارغ .

2-انسداد فلتر وصفاية البنزين بالشوائب .

3- تلف البوجيهات

4- تلف المباين

5- تسرب مياه أثناء غسل السيارة إلى البوجيهات أو الكربراتير.

6- انسداد فلتر الهواء .

ويصيب أي خلل في الاجزاء السابقة المحرك بالتلف لانة يؤثر علي كمية الكهرباء والهواء و الوقود اللازم للاحتراق، كما أن اي خلل في هذة الاشياء سالفة الذكر يؤثر بالسلب علي المحرك والسيارة بشكل عام لذا يجب عند حدوث اي خلل فيها الذهاب فورا للميكانيكي و تغيير التالف منها تجنبا لأي اضرار جسيمة تصيب السيارة.

كما يجب ايضا تغيير البوجيهات و فلتر الهواء بشكل دوري كل 20.000 كيلو علي الاكثر و يجب انتقاء قطع غيار اصلية تناسب سيارتك لان قطع الغيار المغشوشة تضر بالمحرك و تهدد عمله.
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