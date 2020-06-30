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مرأة

بإطلالة من الزمن الجميل.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بجلسة تصوير وسط الطبيعة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:36 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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آية التيجي
شاركت الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة بين الخضرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم وحبهم الشديد لها.

وعلقت رضوى الشربيني على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: مساء القمر على الحلوين.
وظهرت رضوى الشربيني، مرتدية بلوزة باللون الأسود بفتحة من الاكتاف وأكمام طويلة، واختارت عليه جيب طويل منقوشة بصور فنانين من الزمن الجميل وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

وتركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا بشكل مميز عبر كتفيها، وهو ما تناسب أيضا مع إطلالتها.

وأكملت رضوى الشربينى وضع الماكياج، حيث أنها اعتمدت فقط على وضع أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع وضع الماسكرا والآي لاينر، وهو أحد الألوان التي تفضلها.

ولم تتكلف رضوى الشربيني في ارتداء الإكسسورات؛ حيث إنها اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وساعة يد باللون الفضي والذهبي وبعض الأساور.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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