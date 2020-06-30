بإطلالة من الزمن الجميل.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بجلسة تصوير وسط الطبيعة



وأكملت رضوى الشربينى وضع الماكياج، حيث أنها اعتمدت فقط على وضع أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع وضع الماسكرا والآي لاينر، وهو أحد الألوان التي تفضلها.



ولم تتكلف

في ارتداء الإكسسورات؛ حيث إنها اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وساعة يد باللون الفضي والذهبي وبعض الأساور.