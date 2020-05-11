بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة.
وتألقت رضوى الشربيني مرتدية جمبسوت باللون الأسود لإبراز رشاقتها، كما أنها خطفت الأنظار بجمال الجمبسوت.
وأما من الناحية الجمالية، فوضعت رضوى الشربيني المكياج الصارخ، واختارت اللون الأحمر في الشفاه مع رسم العين بطريقة بسيطة، ووضع الماسكرا السوداء لإبراز جمال عينيها.
وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة جميلة جذبت الأنظار.
كما وضعت رضوى الشربيني اللون الأحمر في الأظافر لاستكمال شكلها الجمالي.