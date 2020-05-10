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منوعات

رسالة قوية من رضوى الشربيني.. ومغردون لها: كفاية "لعب بعقول البنات"

الأحد 10/مايو/2020 - 01:27 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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اسماء الحسينى


غردت الإعلامية رضوى الشربيني بتويتة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتبت:


‏احنا هنحب الي يحبنا، وهنفتكر الي فاكرنا، وهنعزز الي معززنا، وهنشيل الي شايلنا، وهنقدر الي يقدرنا، وهنطور في علاقتنا مع الي شارينا، وغير كده مع السلامة والباب يفوت ألف جمل "

كما غرد لها متابعينها تعليقًا عليها كالأتى :

ده الصح الواحد بيعيش مره واحده يعني مش ناقصه وجع قلب.

كفاية لعب بعقول البنات بقا

براحة يا رضوى علينا شوية احنا غلابة 



‫يذكر أن  المذيعة رضوى الشربينى، وجهت رسالة للشعب المصرى، لمواجهة فيروس كورونا، قائلة خلال برنامجها "هي وبس.

"العالم حاليا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬

‫يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
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