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لماذا تم اختيار يوم 30 يونيو؟.. مؤسس حركة تمرد يوضح.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:00 ص
محمود بدر
محمود بدر
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إبراهيم القادري
قال النائب محمود بدر مؤسس حركة تمرد ،: إننا قمنا باستخدام اللغة العامية في استمارة تمرد؛ لمخاطبة كل فئات المصريين، حيث ان الاستمارة شملت الرقم القومي؛ للتأكيد علي صحة بيانات توقيعات المواطنين الرافضين لحكم محمد مرسى والإخوان.

وأضاف محمود بدر، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناه النهار: اننا قمنا باختيار يوم 30 يونيو؛ لأنه كان تاريخ اختيار محمد مرسي رئيسا لمصر .

واوضح محمود بدر ، أن جميع التوقيعات كانت في اول مايو وبعد 12 يوما؛ فوجئنا بجمع 2 مليون توقيع .

وأشار إلى أن الأحزاب والقوي السياسية فتحت لنا مقراتها لجمع توقيعات المواطنين على استمارة تمرد .

وأكمل : أن المواطنين بدأوا في التوافد علي مقر الحركة لتسليم توقيعاتهم خوفا من سرقة تنظيم الإخوان لاستماراتهم .
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