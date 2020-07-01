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رياضة

وزير الرياضة يشيد بالتزام نادي الصيد بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:23 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة خلال تفقد نادي الصيد
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أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتزام أعضاء وإدارة نادى الصيد بالإجراءات الاحترازية، عقب زيارته المفاجئة لمقر النادى اليوم الأربعاء، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، فى الساعات الأولى من أول أيام إعادة افتتاح النادى بعد إغلاق لأكثر من 3 أشهر.


وأبدى وزير الرياضة إعجابه بتطبيق الإجراءات الوقائية بالنادى والتى تم تنفيذها بصرامة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادى الذى أعلنته الوزارة.




ووجه أشرف صبحي الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة محسن طنطاوى وللدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى الذى رافقه خلال الجولة، وقرر تحرير خطاب شكر للنادى على حسن التنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوجه الأكمل.


ورافق الوزير الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى للنادى الذى شرح للوزير الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادى وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات فى كافة أرجاء النادى.


وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد  تجديد العضوية ، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.
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