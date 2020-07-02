ضعي صودا الخبز على رف الثلاجة لسبب سيدهشك

استخدامات مذهلة ل صودا الخبز فى منزلك والعناية بجمالك لم تعرفينها من قبل إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

- مزيل للبقع والعفن





اخلطى جزءًا من الماء مع جزء من الخل في وعاء. ثم امزجى 3 ملاعق من صودا الخبز مع جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين لتشكيل معجون. أولًا ، قم برش الخليط السائل على البلاط ، ثم افركه بالمعجون.





- منظف المجوهرات

صودا الخبز" امزجى 3 ملاعق صغيرة منمع 1 ملعقة صغيرة من الماء وقومى بتنظيف مجوهراتك باستخدام فرشاة أسنان . اشطفى بالماء البارد





- علاج حروق الشمس

امزجى كوبًا من صودا الخبز في حمام مائي بارد . سيساعد ذلك على تهدئة حروق الشمس . يمكن للتطبيقات المالحة والماء الدافئ إزالة الألم المحلي.





- مبيض الأسنان



