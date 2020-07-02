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مرأة

ضعي صودا الخبز على رف الثلاجة لسبب سيدهشك

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:13 ص
صودا الخبز
صودا الخبز
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لمياء الياسين
استخدامات مذهلة لصودا الخبز فى منزلك والعناية بجمالك لم تعرفينها من قبل إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد
- مزيل للبقع والعفن

اخلطى جزءًا من الماء مع جزء من الخل في وعاء. ثم امزجى 3 ملاعق  من صودا الخبز مع جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين لتشكيل معجون. أولًا ، قم برش الخليط السائل على البلاط ، ثم افركه بالمعجون.

- منظف المجوهرات
امزجى 3 ملاعق صغيرة من "صودا الخبز"مع 1 ملعقة صغيرة من الماء وقومى  بتنظيف مجوهراتك باستخدام فرشاة أسنان . اشطفى بالماء البارد

- علاج حروق الشمس
امزجى كوبًا من صودا الخبز في حمام مائي بارد . سيساعد ذلك على تهدئة حروق الشمس . يمكن للتطبيقات المالحة والماء الدافئ إزالة الألم المحلي.

- مبيض الأسنان

 يمكنك إضافة القليل من صودا الخبز إلى معجون الأسنان وتنظيف أسنانك كالمعتاد. أو استخدم هذه الوصفة: رش صودا الخبز على فرشاة الأسنان الرطبة ، وأضف 2-3 قطرات من عصير الليمون. ثم نظفى كالمعتاد.
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