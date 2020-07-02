ضعي صودا الخبز على رف الثلاجة لسبب سيدهشك

استخدامات مذهلة لصودا الخبز فى منزلك والعناية بجمالك لم تعرفينها من قبل إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد
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- مزيل للبقع والعفن
اخلطى جزءًا من الماء مع جزء من الخل في وعاء. ثم امزجى 3 ملاعق من صودا الخبز مع جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين لتشكيل معجون. أولًا ، قم برش الخليط السائل على البلاط ، ثم افركه بالمعجون.
- منظف المجوهرات
امزجى 3 ملاعق صغيرة من "صودا الخبز"مع 1 ملعقة صغيرة من الماء وقومى بتنظيف مجوهراتك باستخدام فرشاة أسنان . اشطفى بالماء البارد
- علاج حروق الشمس
امزجى كوبًا من صودا الخبز في حمام مائي بارد . سيساعد ذلك على تهدئة حروق الشمس . يمكن للتطبيقات المالحة والماء الدافئ إزالة الألم المحلي.
- مبيض الأسنان
يمكنك إضافة القليل من صودا الخبز إلى معجون الأسنان وتنظيف أسنانك كالمعتاد. أو استخدم هذه الوصفة: رش صودا الخبز على فرشاة الأسنان الرطبة ، وأضف 2-3 قطرات من عصير الليمون. ثم نظفى كالمعتاد.