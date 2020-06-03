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مرأة

أبرزها بـ صودا الخبز.. حيل سريعة للتخلص من تشقق الكعبين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:32 ص
تشقق الكعببن
تشقق الكعببن
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لمياء الياسين
يمكنك الحصول على أقدام ناعمة في المنزل بمكونات بسيطة، والتخلص فى الوقت نفسه من تشقق الكعبين والجلد الميت، وإليك حيل سريعه للتخلص من تشقق الكعبين يقدمها موقع "برايت سايد".


مقشر العسل 

للتخلص من تشقق الكعبين يمكنك تجربة الوصفة التالية عن طريق مزج الملح والسكر والقهوة معًا، ونقع القدمين حوالى 30 دقيقة، ثم غسلهما، وارتداء جوارب قطنية ناعمة للحصول على نتائج أفضل.

وصفة صودا الخبز

كل ما عليك  ملء وعاء  بالماء الدافئ ، وإضافة 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز ، والتقليب ، ونقع قدميك  لمدة 10 دقائق. ثم شطفها بالماء ووضع المرطب المفضل لديك.

وصفة خل التفاح

يمكنك مزج خل التفاح والليسترين و الماء الدافئ ونقع قدميك لمدة لا تقل عن 10 دقائق ولا تزيد على 20 دقيقة ثم قومى بتقشيرها بمقشرة القدم وإرتداء جورب لصباح اليوم التالى 
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