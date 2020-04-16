فى غمضه عين .. وصفات مذهلة للتخلص من تشقق الكعبين

تشقق الكعبين يشكل لك الكثير من الازعاج يمكن التخلص منه و استغلال فترة الحجر المنزلي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في استعادة تألقهما مرة أخرى إليك وصفات سحرية يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها







وصفة القرع وزيت الزيتون



ملعقة من بذور القلاع المطحونة



ملعقة من السكر البنى ملعقة من زيت الزيتون



ملعقة من عصير الليمون



ملعقة من القهوة







طريقة تطبيق الوصفة



فى وعاء تمزج المكونات ويتم تطبيقها على القدم وتركها لمدة 15 دقيقة ثم تقشير القدم بواسطة حجر لمدة 5 دقائق وستلاحظين الفرق وبدء التخلص من تشقق الكعبين



وصفة القرع والليمون







ملعقة من السكر البنى



ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من القهوة



ملعقة من عصير الليمون





طريقة تطبيق الوصفة:

أمزجى السكر البني، زيت الزيتون، القهوة وعصير الليمون وقومى بفرك القدمين جيد ثم إلف القدم بكيس بلاستيكة لمدة ساعه ثم غسل القدم بالماء الفاتر ويمكنك تكرار الوصفة مرة يومًا بعد يوم ولاحظي الفرق بنفسك مع المداومة والاستمرار