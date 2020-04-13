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مرأة

بـ 5 جنيهات تخلصى من إحراج تشقق الكعبين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:01 ص
تشقق الكعبين
تشقق الكعبين
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لمياء الياسين
حيلة سريعة تخلصك من تشقق الكعبين، مهما كانت الأسباب المؤدية لجفاف وتشققات القدمين يمكنك استعادة تألقهما مرة أخرى عن طريق الوصفة التالية يقدمها موقع برايت سايدلن تكلفك 5 جنيهات.
وصفة  القرع والليمون

ملعقة من السكر البنى
ملعقة من زيت الزيتون
ملعقة من القهوة
ملعقة من عصير الليمون

طريقة تطبيق الوصفة:
أمزجى السكر البني، زيت الزيتون، القهوة وعصير الليمون  وقومى بفرك القدمين جيد ثم  إلف القدم بكيس بلاستيكة لمدة ساعه ثم غسل القدم بالماء الفاتر.
 كرري الوصفة مرة يومًا بعد يوم ولاحظي الفرق بنفسك مع المداومة والاستمرار.

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