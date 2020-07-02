شهية ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس البوريه المقلية

تتميز البطاطس البوريه المقلية بمذاقها الشهى الذى لا يقاوم، فيمكنك إعدادها وتحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار، لذا نقدم لكم طريقة عمل البطاطس البيورية المقلية من مطبخ الشيف منال العالم.





مقادير البطاطس البوريه المقلية⠀





2 حبة متوسطة بطاطس⠀

نصف كوب دقيق⠀

ملعقة صغيرة بيكنج باودر⠀

ملعقة صغيرة ملح⠀

رشة صغيرة فلفل أسود⠀

حبة كبيرة بيض⠀

5 ملعقة كبيرة حليب⠀





-للقلي⠀

زيت ذرة⠀





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طريقة التحضير⠀

- في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء وأضيفي البطاطس، أسلقي البطاطس على نار متوسطة إلى أن تنضج تماما. قشري البطاطس، باستعمال مصفاة هرس الخضروات أهرسي البطاطس لتصبح ناعمة.⠀

-خذي مقدار1 كوب من البطاطس، ضعي في طبق عميق، أضيفي الدقيق، البكينج باودر، الملح، الفلفل، البيض والحليب، باستعمال ملعقة عريضة قلّبي المواد إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة متجانسة.⠀

- في مقلاة عميقة سخّني الزيت على نار متوسطة، باستعمال ملعقة صغيرة خذي مقدار من العجينة وأسقطيه في الزبت الساخن لتتكون لديك كرة، إعملي عدة كرات في نفس الوقت، باستعمال ملعقة ذات ثقوب قلبي البطاطس إلى أن تصبح ذهبية اللون.⠀

- ضعي الكرات على قطعة من ورق النشاف لتتخلص من الزيت الفائض.⠀

- قدميها مباشرة. .⠀