الطبق المفضل .. طريقة عمل البطاطس بوصفة جديدة

لا يمل الجميع من تناول البطاطس بطرق مختلفة سواء المقلية التي يعشقها الكبار والصغار ، أو المهروسة الصحية ، أو إعداد البطاطس بطرق مختلفة على وجبة الغداء، فهي أكلة سريعة التحضير ومن الأطباق المفضلة في جميع الوجبات .
إليك طريقة عمل البطاطس بطريقة جديدة تصلح لأي وجبة ، وهي البطاطس بالبصل ..
المكونات :
6 حبات بطاطس
بصلة مفرومة
ملعقتين دقيق
بيضة
ملعقة زيت زيتون
ملح وفلفل اسود
زيت للقلي
طريقة التحضير:
- اغسلي البطاطس وابشريها
- ابشري البصلة على البطاطس
- جففي الخليط بمناديل المطبخ حتى تتخلصي من ماء البطاطس والبصل
-أضيفي البيضة المخفوقة والدقيق والملح والفلفل والزيت لخليط البطاطس والبصل واخلطي حتى تتجانس المكونات
- اصنعي اقراص مستديرة من البطاطس واقليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون .