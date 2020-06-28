الطبق المفضل .. طريقة عمل البطاطس بوصفة جديدة

لا يمل الجميع من تناول البطاطس بطرق مختلفة سواء المقلية التي يعشقها الكبار والصغار ، أو المهروسة الصحية ، أو إعداد البطاطس بطرق مختلفة على وجبة الغداء، فهي أكلة سريعة التحضير ومن الأطباق المفضلة في جميع الوجبات .









إليك طريقة عمل البطاطس بطريقة جديدة تصلح لأي وجبة ، وهي البطاطس بالبصل ..





المكونات :

6 حبات بطاطس

بصلة مفرومة

ملعقتين دقيق

بيضة

ملعقة زيت زيتون

ملح وفلفل اسود

زيت للقلي





طريقة التحضير:

- اغسلي البطاطس وابشريها

- ابشري البصلة على البطاطس

- جففي الخليط بمناديل المطبخ حتى تتخلصي من ماء البطاطس والبصل

-أضيفي البيضة المخفوقة والدقيق والملح والفلفل والزيت لخليط البطاطس والبصل واخلطي حتى تتجانس المكونات

- اصنعي اقراص مستديرة من البطاطس واقليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون .