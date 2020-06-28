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مرأة

الطبق المفضل .. طريقة عمل البطاطس بوصفة جديدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:49 م
بططس مبشورة مقلية
بططس مبشورة مقلية
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رشا عوني
لا يمل الجميع من تناول البطاطس بطرق مختلفة سواء المقلية التي يعشقها الكبار والصغار ، أو المهروسة الصحية ، أو إعداد البطاطس بطرق مختلفة على  وجبة الغداء، فهي أكلة سريعة التحضير ومن الأطباق المفضلة في جميع الوجبات . 


إليك طريقة عمل البطاطس بطريقة جديدة تصلح لأي وجبة ، وهي البطاطس بالبصل ..

المكونات :
6 حبات بطاطس
بصلة مفرومة
ملعقتين دقيق
بيضة 
ملعقة زيت زيتون 
ملح وفلفل اسود 
زيت للقلي

طريقة التحضير:
- اغسلي البطاطس وابشريها 
- ابشري البصلة على البطاطس
- جففي الخليط بمناديل المطبخ حتى تتخلصي من ماء البطاطس والبصل
-أضيفي البيضة المخفوقة والدقيق والملح والفلفل والزيت لخليط البطاطس والبصل واخلطي حتى تتجانس المكونات
- اصنعي اقراص مستديرة من البطاطس واقليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون .
الطبق المفضل .. طريقة عمل البطاطس بوصفة جديدة
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