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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تسيطر على أعلى قمة في جبل حبشي بـ «تعز»

القوات اليمنية
القوات اليمنية
خاطر عبادة

أعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز، وذلك ضمن عملية "فجر اليمن".

تعزيز المكاسب في اليوم الثاني لعملية فجر اليمن 

وعزّزت القوات اليمنية الثلاثاء عملياتها العسكرية ضمن عملية "فجر اليمن" على امتداد عدد من الجبهات، بالتزامن مع تثبيت المكاسب التي حققتها في اليوم الأول، وتسجيل تقدم جديد في تعز، واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي، وتنفيذ ضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة.

عملية واسعة بدعم التحالف

ويأتي ذلك غداة إعلان القوات الحكومية بدء عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في تحول نقل العمليات من محاولة احتواء التقدم الحوثي الأخير إلى هجمات متعددة المحاور.

وأكدت القيادة العسكرية أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المعلنة.

تقدم جديد في حيفان والمواسط

وفي محافظة تعز، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، حققت الثلاثاء تقدماً جديداً في مديرية حيفان جنوب المحافظة، بعد تحرير جبال المنظرة والأشاريف وذيبان، في تطور يوسع نطاق الضغط على القوات الحوثية في الريف الجنوبي.

وقال المركز إن المعارك اشتدت كذلك في عزلة قدس بمديرية المواسط، حيث تخوض القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مواجهات مع الحوثيين، في وقت تواصل فيه قوات المحور عملياتها الهجومية ضمن "فجر اليمن".

اليمن فجر اليمن تعز جبل حبشي القوات اليمنية

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