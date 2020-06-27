بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج⠀

تعد البطاطس بيورية من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرونعلى اعدادها، ونقدم لك طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج من مطبخ الشيف منال العالم.
مقادير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀
كيلو بطاطس ⠀
200 جرام جبن كريمي ⠀
ملعقة صغيرة ملح ⠀
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀
نصف كوب بقدونس مفروم ⠀
ربع كوب كزبرة مفروم
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خليط الدجاج:⠀
ملعقة كبيرة زيت زيتون ⠀
قطعة فيلية دجاج مقطع مكعبات صغيرة ⠀
حبة كبيرة بصل مفروم ⠀
فص ثوم مهروس ⠀
ملعقة صغيرة كركم ⠀
ملعقة صغيرة بابريكا ⠀
ملعقة صغيرة شطة مجروشة ⠀
ملعقة صغيرة ملح ⠀
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀
ملعقة صغيرة زنجبيل بوردة ⠀
حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ⠀
2 قرن فلفل اخضر مفروم ⠀
ربع كوب بقدونس مفروم ⠀
ربع كوب كزبرة مفروم ⠀
كوب جبن شيدر مبروش ⠀
نصف كوب جبن موزاريلا مبروش ⠀
طريقة تحضير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀
-سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، أحضري طبق فرن مستدير مقاس ٩ بوصة.⠀
-في قدرواسع ضعي البطاطس، اغمريها بالماء واضيفي ملعقة كبيرة من الملح، اسلقي البطاطس إلى أن تنضج.⠀
-أهرسي البطاطس باستعمال أداة الهرس أو شوكة، ثم اضيفي الجبن الكريمي، الملح و الفلفل والبقدونس وقلبي جيدا. أتركيه جانبا.⠀
-خليط الدجاج: في مقلاة سخني الزيت، البصل، الثوم وقلبي ثم اضيفي الدجاج وقلبي لبضع دقائق إلى أن ينضج الدجاج.⠀
-اضيفي الكركم، البابريكا، الشطة، الملح والفلفل، قلبي ليختلط.⠀
-اضيفي الطماطم ، الفلفل، البقدونس، الكزبرة ، وقلبي جيدا .⠀
-.ضعي الدجاج في طبق الفرن، على شكل طبقة.⠀
-وزعي بضع الجبن الشيدر ثم بعض الموزاريلا على الدجاج.⠀
-ثم وزعي البطاطس ليغطي الجبن جيدا مع الضغط عليه قليلا لتوزيعه على شكل طبقة ويفضل استعمال ظهر الملعقة او سباتيولا لتسهيل توزيع البطاطس.⠀
-انثري بقية الجبن فوق البطاطس.⠀
-ضعي الطبق في الفرن ٢٠ دقيقة أو إلى أن يصبح ذهبي اللون. قدميه دافئا.