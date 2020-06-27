بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج⠀

البطاطس بيورية من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرونعلى اعدادها، ونقدم لك من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرونعلى اعدادها، ونقدم لك طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج من مطبخ الشيف منال العالم. تعد





مقادير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀

كيلو بطاطس ⠀

200 جرام جبن كريمي ⠀

ملعقة صغيرة ملح ⠀

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀

نصف كوب بقدونس مفروم ⠀

ربع كوب كزبرة مفروم

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خليط الدجاج:⠀

ملعقة كبيرة زيت زيتون ⠀

قطعة فيلية دجاج مقطع مكعبات صغيرة ⠀

حبة كبيرة بصل مفروم ⠀

فص ثوم مهروس ⠀

ملعقة صغيرة كركم ⠀

ملعقة صغيرة بابريكا ⠀

ملعقة صغيرة شطة مجروشة ⠀

ملعقة صغيرة ملح ⠀

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀

ملعقة صغيرة زنجبيل بوردة ⠀

حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ⠀

2 قرن فلفل اخضر مفروم ⠀

ربع كوب بقدونس مفروم ⠀

ربع كوب كزبرة مفروم ⠀

كوب جبن شيدر مبروش ⠀

نصف كوب جبن موزاريلا مبروش ⠀









طريقة تحضير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀

-سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، أحضري طبق فرن مستدير مقاس ٩ بوصة.⠀

-في قدرواسع ضعي البطاطس، اغمريها بالماء واضيفي ملعقة كبيرة من الملح، اسلقي البطاطس إلى أن تنضج.⠀

-أهرسي البطاطس باستعمال أداة الهرس أو شوكة، ثم اضيفي الجبن الكريمي، الملح و الفلفل والبقدونس وقلبي جيدا. أتركيه جانبا.⠀





-خليط الدجاج: في مقلاة سخني الزيت، البصل، الثوم وقلبي ثم اضيفي الدجاج وقلبي لبضع دقائق إلى أن ينضج الدجاج.⠀

-اضيفي الكركم، البابريكا، الشطة، الملح والفلفل، قلبي ليختلط.⠀

-اضيفي الطماطم ، الفلفل، البقدونس، الكزبرة ، وقلبي جيدا .⠀

-.ضعي الدجاج في طبق الفرن، على شكل طبقة.⠀

-وزعي بضع الجبن الشيدر ثم بعض الموزاريلا على الدجاج.⠀

-ثم وزعي البطاطس ليغطي الجبن جيدا مع الضغط عليه قليلا لتوزيعه على شكل طبقة ويفضل استعمال ظهر الملعقة او سباتيولا لتسهيل توزيع البطاطس.⠀

-انثري بقية الجبن فوق البطاطس.⠀

-ضعي الطبق في الفرن ٢٠ دقيقة أو إلى أن يصبح ذهبي اللون. قدميه دافئا.