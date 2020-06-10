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مرأة

طريقة عمل بطاطس فريسكاس.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:50 ص
طريقة عمل بطاطس فريسكاس
طريقة عمل بطاطس فريسكاس
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آية التيجي
تعتبر البطاطس من اشهى الأطعمة التي يفضل تناولها الأطفال وبالأخص طريقة عمل بطاطس فريسكاس، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل بطاطس فريسكاس الشهيرة، والتي تقدم مع الوجبات السريعة في أشهر المطاعم.

وقت التحضير:5 دقائق
وقت الطبخ: 30 دقيقة
الكمية: 4 أشخاص

وتقدم طريقة تحضير بطاطس فريسكاس مع السندويتشات وبجانب الكاتشب والمايونيز، وستنال إعجاب عائلتك وأطفالك بالأخص، بالإضافة إلى شكلها الجميل، وفيما يلي سنقدم لكم الوصفة بالتفصيل.

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طريقة عمل بطاطس فريسكاس

مقادير طريقة عمل بطاطس فريسكاس :
 
كيلو بطاطس أصابع

( خليط التغليف والنقع )

3 أكواب دقيق
2 مكعب مرقة فورية
ماء
باكيت بيكنج بودر
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كاري
كركم
شطة
بابريكا
ثوم بودر
بصل بودر
توابل بيتزا
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

( للوجه )
شطة
ملح
 
طريقة تحضير البطاطس الفريسكاس:
 
1- نقشر البطاطس ونقطعها اصابع ونغسلها جيدا.
 
2- نحضر بوله ونضع بها الدقيق مع جميع التوابل، ونخلطهم بالملعقة جيدا حتى يختلط الدقيق بكل التوابل.

3- نضع الماء بالتدريج حتى نحصل على القوام الثقيل المتماسك للخليط.

4- نضع البطاطس بالخليط ونتركها فيه لمدة ساعة كاملة.
 
5- نخرج البطاطس بالخليط المتماسك الملتصق، ونضعها فى زيت غزير ساخن، ولا نحركها ولا نقلبها، حتى تحمرّ وتأخذ لونا.

6- نخرجها ونضعها فى طبق على مناديل مطبخ حتى تتصفى من الزيت، ونضع على الوجه شطة وملح، ثم تقدم.
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