طريقة عمل بطاطس فريسكاس.. فيديو





طريقة عمل بطاطس فريسكاس





مقادير طريقة عمل بطاطس فريسكاس :

كيلو بطاطس أصابع





( خليط التغليف والنقع )





3 أكواب دقيق

2 مكعب مرقة فورية

ماء

باكيت بيكنج بودر

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كاري

كركم

شطة

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

توابل بيتزا

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي





( للوجه )

شطة

ملح

طريقة تحضير البطاطس الفريسكاس:

1- نقشر البطاطس ونقطعها اصابع ونغسلها جيدا.

2- نحضر بوله ونضع بها الدقيق مع جميع التوابل، ونخلطهم بالملعقة جيدا حتى يختلط الدقيق بكل التوابل.









4- نضع 3- نضع الماء بالتدريج حتى نحصل على القوام الثقيل المتماسك للخليط.4- نضع البطاطس بالخليط ونتركها فيه لمدة ساعة كاملة.