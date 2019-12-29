هنفطر إيه النهارده.. بطاطس بانية وفول بالطحينة للشربيني

تحتار السيدات يوميا في اختيار وجبة إفطار شهية لأسرتها بعيدا عن الفول والطعمية، يمكنك تحضير بطاطس بانيه بوصفة سهلة وسريعة وخفيفة على المعدة صباحا.



الكمية: تكفي ل ٣ أفراد





طريقة تحضير بطاطس بانيه للشيف الشربيني :



اسلقي البطاطس في وعاء به ماء على النار

عد السلق اهرسي البطاطس في وعاء وضعي عليها الملح و الفلفل

اخفقي البيضة في طبق

شكلي البطاطس المهروسة على شكل أقراص

اغمسيها في البيض

قم ضعيها في البقسماط

واقليها في الزيت الساخن



فول بالطحينة للشيف الشربينى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد:



المقادير:



فول مدمس

بصل اخضر

ثوم مفروم

عصير ليمون

كمون

شطة

ملح وفلفل

طحينة

زيت زيتون

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

حبوب رمان

خيار مخلل

عيش بلدي للتقديم



طريقة التحضير:



- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.



* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم

