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مرأة

بالفيديو.. طريقة عمل بطاطس بانيه

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:51 م
طريقة عمل بطاطس بانية
طريقة عمل بطاطس بانية
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آية التيجي

تعتبر البطاطس البانيه من أشهى وأسهل المأكولات التي يمكن تقديمها. 


وقدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل بطاطس بانية بأبسط المكونات.
 

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 20 دقيقة

تكفي لـ : 3 أشخاص


ويمكن تقديم طريقة عمل بطاطس بانيه بمفردها مع الصوصات، أو بمفردها على العشاء، وسوف تنال هذه الطريقة إعجاب عائلتك وأطفال، وفيما يلي سنقدم لكم الوصفة خطوة بخطوة.


طريقة عمل بطاطس بانية

مقادير بطاطس بانيه

3 بطاطس مبشورة

٢ملعقة كبيرة بقدونس

2بيض

2 ملعقة كبيرة دقيق

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

رشة شطة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي


طريقة عمل بطاطس بانية:

 

1- يخلط البطاطس المبشورة مع البيض والدقيق والبقدونس والتوابل.

2- توضع في فورمة أو تشكل باليد و تحمر في زيت ساخن.

3-  ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت، ثم قدمي بطاطس بانيه، مع الكاتشب. 

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