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مرأة

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدجاج .. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:29 ص
بطاطس مهروسة بالدجاج
بطاطس مهروسة بالدجاج
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هاجر هانئ
بطاطس مهروسة بالدجاج من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدجاج من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.


مقادير بطاطس مهروسة بالدجاج
  بطاطس دجاج
  مكعبات بصل 
  ثوم
 بقدونس 
 زعتر 
 جزر 
 مشروم 
 فلفل ألوان
 لبن 
 زيت 
 ملح 
 فلفل 
 جوزة الطيب 
 جبنة موتزاريلا 

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طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالدجاج
 في وعاء على النار، يشوح البصل والثوم المفروم مع قليل من الزيت
 في الكبة تفرم اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والزعتر
  يضاف البقدونس والملح والفلفل وجوزة الطيب
 على النار يشوح البصل والثوم والجزر المفروم والمشروم ويتبل الخليط بالملح والفلفل
 تشكل الكفتة وتشوح مع الخضار ثم يضاف الفلفل الألوان
 في بولة تخلط البطاطس المهروسة مع لبن وكريمة وزبدة
 توضع كمية البطاطس في البيركس
 توضع الكفتة مع الخضار كحشوة
 يضاف باقي كمية البطاطس ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه
 وتدخل الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم

 

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