طريقة عمل طاجن بطاطس مهروسة بأسهل الخطوات

طاجن بطاطس مهروسة من الأطباق التى يمكنك الأعتماد علىها كوجبة رئيسية، فالنقدم لكم طريقة عمل طاجن بطاطس مهروسة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير طاجن بطاطس مهروسة:



بطاطس

لحم مفروم قليل الدهون

بصل

ثوم

زعتر

جزر

مشروم

فلفل ألوان

لبن

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن بطاطس مهروسة:



* في حلة على النار يوضع بصل وثوم مفروم مع قليل من الزيت

* يضاف اللحم المفروم والفلفل الألوان والمشروم والبقدونس والزعتر

* يخفق البيض مع اللبن مع الملح والفلفل

* تسلق البطاطس ثم تهرس ويضاف إليها اللبن والبيض والملح والفلفل

* توضع نصف كمية البطاطس في طاجن الفرن ثم يضاف اللحم المفروم ثم بقية كمية البطاطس وتدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

* تقدم ساخنة.