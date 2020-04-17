أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في البيت





مدة التحضير : ٢٠ دقيقة

الكمية : تكفي ٣ أفراد





مكونات بطاطس فريسكاس :

نصف كيلو بطاطس

كوب دقيق

٢ ملعقة بيكنج باودر

ملح و فلفل اسود

نصف ملعقة شطة

نصف ملعقة كركم





مكونات صوص بطاطس فريسكاس

٣ ملاعق مايونيز

ملعقتين كاتشب

ملعقتين زبادي

٢ ثمرة خيار مخلل مقطعة شرائح صغيرة





طريقة عمل بطاطس فريسكاس





قشري البطاطس وقطعيها اصابع

ضعي اصابع البطاطس في وعاء وضيفي لها الدقيق و الكركم و الشطة والملح والفلفل و البيكنج باودر وقلبيهم جيدا مع نصف كوب ماء

اد خليها الثلاجة نصف ساعة قبل القلي





لعمل الصوص : اخلطي المايونيز مع الزبادي و الكاتشب وضيفي لهم قطع الخيار المخلل واخليطيهم وقدميهم مع البطاطس المقلية .













يشتهي الكبار و الصغار الطرق المختلفة لإعداد البطاطس كالتي تقدم في المطاعم ، لكن يمكنك بخطوات سهلة ومكونات بسيطة اعداد البطاطس لأطفالك في المنزل على طريقة المطاعم ومنها البطاطس الفريسكاس .