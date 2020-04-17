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مرأة

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في البيت

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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رشا عوني
يشتهي الكبار و الصغار الطرق المختلفة لإعداد البطاطس كالتي تقدم في المطاعم ، لكن يمكنك بخطوات سهلة ومكونات بسيطة اعداد البطاطس لأطفالك في المنزل على طريقة المطاعم ومنها البطاطس الفريسكاس .

مدة التحضير : ٢٠ دقيقة 
الكمية : تكفي ٣ أفراد 

مكونات بطاطس فريسكاس : 
نصف كيلو بطاطس 
كوب دقيق 
٢ ملعقة بيكنج باودر 
ملح و فلفل اسود
نصف ملعقة شطة
نصف ملعقة كركم 

مكونات صوص بطاطس فريسكاس 
٣ ملاعق مايونيز 
ملعقتين كاتشب 
ملعقتين زبادي 
٢ ثمرة خيار مخلل مقطعة شرائح صغيرة 

طريقة عمل بطاطس فريسكاس 

قشري البطاطس وقطعيها اصابع 
ضعي اصابع البطاطس في وعاء وضيفي لها الدقيق و الكركم و الشطة والملح والفلفل و البيكنج باودر وقلبيهم جيدا مع نصف كوب ماء 
ادخليها الثلاجة نصف ساعة قبل القلي

لعمل الصوص : اخلطي المايونيز مع الزبادي و الكاتشب وضيفي لهم قطع الخيار المخلل واخليطيهم وقدميهم مع البطاطس المقلية .



أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في البيت
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