أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بطاطس فريسكاس في البيت

يشتهي الكبار و الصغار الطرق المختلفة لإعداد البطاطس كالتي تقدم في المطاعم ، لكن يمكنك بخطوات سهلة ومكونات بسيطة اعداد البطاطس لأطفالك في المنزل على طريقة المطاعم ومنها البطاطس الفريسكاس .
مدة التحضير : ٢٠ دقيقة
الكمية : تكفي ٣ أفراد
مكونات بطاطس فريسكاس :
نصف كيلو بطاطس
كوب دقيق
٢ ملعقة بيكنج باودر
ملح و فلفل اسود
نصف ملعقة شطة
نصف ملعقة كركم
مكونات صوص بطاطس فريسكاس
٣ ملاعق مايونيز
ملعقتين كاتشب
ملعقتين زبادي
٢ ثمرة خيار مخلل مقطعة شرائح صغيرة
طريقة عمل بطاطس فريسكاس
قشري البطاطس وقطعيها اصابع
ضعي اصابع البطاطس في وعاء وضيفي لها الدقيق و الكركم و الشطة والملح والفلفل و البيكنج باودر وقلبيهم جيدا مع نصف كوب ماء
ادخليها الثلاجة نصف ساعة قبل القلي
لعمل الصوص : اخلطي المايونيز مع الزبادي و الكاتشب وضيفي لهم قطع الخيار المخلل واخليطيهم وقدميهم مع البطاطس المقلية .