تحتوى البطاطس على قدر كبير من النشويات الألياف مما يشعرنا بالشبع هذا بجانب الفيتامينات والأملاح المعدنية مما يجعل قيمتها الغذائية عالية خاصة اذا تم اعدادها وتناولها بشكل صحيح وصحى.

ونقدم لكم طريقة عمل كفتة بطاطس بالجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير كفتة بطاطس بالجبنة

بقسماط

بطاطس

جبنة رومي

بيض

زيت

لبن

دقيق

جوزة الطيب

ملح – فلفل





طريقة عمل كفتة بطاطس بالجبنة

- اغسلي البطاطس جيدا ثم ضعيها فى ماء مغلي وبعد أن تصبح طرية انزليها من النار وصفيها من الماء

- قشرى البطاطس وأضيفي جوزة الطيب وملح وفلفل

-اهرسي البطاطس جيدا ثم خذى كمية قليلة فى يدك وضعى بداخلها الجبن الرومى واصنعي منها صوابع او كرات .

- ضعي صوابع البطاطس فى الدقيق ثم خليط البيض واللبن ثم في البقسماط ثم في زيت غزير ساخن للقلى.



