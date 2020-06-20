AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كفتة بطاطس بالجبنة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:05 م
اسماء محمد
تحتوى البطاطس على قدر كبير من النشويات الألياف مما يشعرنا بالشبع هذا بجانب الفيتامينات والأملاح المعدنية مما يجعل قيمتها الغذائية عالية خاصة اذا تم اعدادها وتناولها بشكل صحيح وصحى.
ونقدم لكم طريقة عمل كفتة بطاطس بالجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
إقرأ أيضا 
مقادير كفتة بطاطس بالجبنة
بقسماط 
بطاطس 
جبنة رومي 
بيض 
زيت 
لبن 
دقيق
جوزة الطيب 
ملح – فلفل 

طريقة عمل كفتة بطاطس بالجبنة
- اغسلي البطاطس جيدا ثم ضعيها فى ماء مغلي وبعد أن تصبح طرية انزليها من النار وصفيها من الماء
- قشرى البطاطس وأضيفي جوزة الطيب وملح وفلفل
-اهرسي البطاطس جيدا ثم  خذى كمية قليلة فى يدك وضعى بداخلها الجبن الرومى واصنعي منها صوابع او كرات .
- ضعي صوابع البطاطس فى الدقيق ثم خليط البيض واللبن ثم في البقسماط ثم في زيت غزير ساخن للقلى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. كوردن بلو ومكرونة بصلصة الزيتون وبطاطس مشوية بالأعشاب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كفتة دجاج

ترشيحاتنا

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21 /6 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

إعلامية كويتية: كلمة السيسي رسالة ردع في وجه الانتهاكات التركية بليبيا

عمر ربيع ياسين: الأهلي مهدد بفقدان نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

45 مليون جنيه كتير .. نجم الأهلي السابق يطالب بعدم التعاقد مع طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور