AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنب الملابس الضيقة وممارسة الرياضة.. 8 نصائح للقضاء على السيلوليت

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:38 ص
السيلوليت
السيلوليت
Advertisements
هاجر هانئ
ينزعج الكثير من النساء و الرجال بسبب مشكلة السيلوليت التى تظهر فى منطقة البطن و الذراعين و الفخدين أيضا، نتيجة تراكم الدهون و الماء تحت الجلد مما يؤثر على شكل البشرة بالسلب.

قدمت الدكتورة وسام سوقية، اخصائية البشرة والتجميل، بعض الطرق و النصائح  التى تساعد فى التخلص من السيلوليت، أبرزها ...

اقرأ أيضا ..

-تناول المياه بكثرة لمنع حدوث الجفاف والمحافظة على رطوبة ومرونة الجلد.
-اعتماد نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه والألياف والأوميجا 3؛ للحفاظ على صحة الجلد .
-ممارسة الرياضة بشكل مستمر لشد الجلد المترهل مثل الكارديو، تمارين المقاومة، رفع الأثقال الخفيفة بعدد متكرر .
-العناية بالجسم عن طريق تطبيق الكريمات والزيوت، وتدليك الجلد مرتين أسبوعين 
-الابتعاد عن الملابس الضيقة
-استخدام فرشاة التدليك باستمرار أثناء الاستحمام؛ للتخلص من الجلد الميت .
- من الممكن اللجوء لاستخدام أجهزة التجميل كالموجات الصوتية، والليزر والحقن .
-استخدام زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت الزيتون، تدليك مناطق الترهل بأحد الزيوت من الأعلى للأسفل بحركات دائرية مدة ١٥ دقيقة مرتين بالأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون جراحة.. نوع مهمل من الزيوت يخلصك من السيلولت

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. حقيقة إصابة سميحة أيوب بفيروس كورونا .. قصة أزمة ميس حمدان مع المحجبات .. و صابر الرباعى يرد على شائعة وفاته

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ميليشيات أردوغان تتقدم باتجاه سرت.. والجيش الليبي يحبط أول هجوم بالغرب

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة يطرحها واتساب.. وشركة OnePlus تعلن اسم هاتفها منخفض التكلفة

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

آلام الظهر.. سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

9 أمور يكره فعلها أثناء الصلاة.. ابتعد عنها لتحصل على الثواب كاملا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب