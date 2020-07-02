تجنب الملابس الضيقة وممارسة الرياضة.. 8 نصائح للقضاء على السيلوليت

ينزعج الكثير من النساء و الرجال بسبب مشكلة السيلوليت التى تظهر فى منطقة البطن و الذراعين و الفخدين أيضا، نتيجة تراكم الدهون و الماء تحت الجلد مما يؤثر على شكل البشرة بالسلب. الذراعين





قدمت الدكتورة وسام سوقية، اخصائية البشرة والتجميل، بعض الطرق و النصائح التى تساعد فى التخلص من السيلوليت ، أبرزها ...





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-تناول المياه بكثرة لمنع حدوث الجفاف والمحافظة على رطوبة ومرونة الجلد.

-اعتماد نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه والألياف والأوميجا 3؛ للحفاظ على صحة الجلد .

-ممارسة الرياضة بشكل مستمر لشد الجلد المترهل مثل الكارديو، تمارين المقاومة، رفع الأثقال الخفيفة بعدد متكرر .

-العناية بالجسم عن طريق تطبيق الكريمات والزيوت، وتدليك الجلد مرتين أسبوعين

-الابتعاد عن الملابس الضيقة

-استخدام فرشاة التدليك باستمرار أثناء الاستحمام؛ للتخلص من الجلد الميت .

- من الممكن اللجوء لاستخدام أجهزة التجميل كالموجات الصوتية، والليزر والحقن .

-استخدام زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت الزيتون، تدليك مناطق الترهل بأحد الزيوت من الأعلى للأسفل بحركات دائرية مدة ١٥ دقيقة مرتين بالأسبوع.