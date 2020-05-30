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كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من السيلوليت

السبت 30/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

هناك العديد من الإجراءات الطبية التي تستخدم لعلاجالسيلوليت  وهى الخطوط الحمراء او البيضاء التى تظهر فى الجسم، من خلال استخدام الليزر او بعض العمليات التجملية ولكن هناك حل اسهل من خلال الوصفات الطببيعة بزيت الخروع لعلاج السيلوليت ، تعرف عليه وفقًا لموقع "boldsky".


كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج السيلوليت:

-خذ بعض زيت الخروع في وعاء.

- يمكنك إما تسخين الزيت أو فركه بين راحة يديك لتسخينه قبل التطبيق. ضع الزيت على المناطق المصابة - الفخذين أو الوركين أو الخصر. بعد ذلك ، باستخدام الإبهام والسبابة .

- اضغط قليلًا على المنطقة المصابة. 

-لفي الجلد برفق تحت يديك لتدليكه.

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- كرر العملية حتى تغطي المنطقة بالكامل. 

-تدليك بشرتك لحوالي دقائق هو تحفيز كافٍ لبشرتك. 

-دلكي بشرتك 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

- يمكنك أيضًا مزج زيت الخروع مع بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي وزيت الليمون لجعل العلاج أكثر فعالية وتغذية لبشرتك.

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