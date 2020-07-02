شاهد.. إسرائيل تجري أشعة مقطعية على مومياوات فرعونية

نشرت مركز موشيه بن ميمون "هرمبام" الطبي مقطع فيديو يظهر إجراء أشعة مقطعية على مومياتين مصريتين لمعرفة ما بداخلهما.









وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطوة جاءت في إطار تعاون نادر بين مستشفى رمبام ومتحف حيفا لإجراء فحوصات علمية على مومياوات مصرية من مجموعة المتحف البحري الوطني.









وأظهرت الأشعة المقطعية أن إحدى المومياوات بداخلها صقر محنط، ويبلغ عمرها حوالي اكثر من 2500 عام، وهي محفوظة بشكل رائع للغاية.









ولفتت إلى أن إحدى المومياوات يبلغ طولها حوالي متر والثانية أقل منها بقليل، وفي المومياء الكبرى ظهرت على الشاشة مادة لم يستطع الباحثون التعرف على هويتها، بينما أظهرت الشاشة شكل صقر محنط في المومياء الصغرى.







