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فن

وفاة الفنان محمود جمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:32 م
محمود جمعة
محمود جمعة
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آيه عاطف
أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان محمود جمعة.

وكتب أشرف زكي، من خلال حسابه الرسمي على «الأنستجرام»: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعه».


كما حرص المخرج تامر حمزة، على نعيه قائلاًَ : «ان لله وان اليه راجعون ..مع السلامه ياعم محمود .. وسلامنا للحبايب».

يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.



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