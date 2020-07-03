بعد اتهامها بالعنصرية.. إسعاد يونس تحذف بوست "فتزحية"





روت إسعاد يونس، قصة فتاة ريفية تعمل خادمة ولا تؤدى عملها بإتقان حتى يتم طردها، الأمر الذي صنفه البعض بالعنصرية، وإنه يرمي إلى العديد من الأمور التي بها إهانة لبعض فئات المجتمع مثل "الفلاحين"، والطبقة البسيطة".





ومؤخرا نشرت إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة جمعتها بالنجم الراحل عزت أبو عوف.







وحصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وعمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، وعملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.