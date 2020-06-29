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فن

مرآة سحرية.. إسعاد يونس تنشر صورة نادرة من أحد أعمالها.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة لها من احد اعمالها. 


وعلقت اسعاد يونس على الصورة " مرآة سحرية على الحائط ، من هو الأكثر عدلًا ؟.


وحصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وعمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، وعملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.


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ودخلت مجال التمثيل وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف مسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".

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