أشرف زكي: مصر تتغير بشكل تصاعدي في عهد السيسي .. فيديو

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الشعب المصري في نعمة كبيرة ويكفي أننا نعيش في أمن وأمان وأكد أن الشعب المصري يستحق وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج علي مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن مصر تتغير وهي الآن تسير بشكل تصاعدي، وهناك نهضة في الشوارع المصرية، وهذا يجعلنا لا نصدق أننا في مصر بسبب التطور الذي حدث.









وأوضح أشرف زكي ، أن هناك منهجا واستراتيجية متواجدة يسير عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في عهد السيسي.





وتابع : أن الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو بدأت من خلال اعتصام وزارة الثقافة وكان بهذا الاعتصام مثقفون وفنانون.





واستكمل نقيب المهن التمثيلية، أن مصر حدث بها طفرة في جميع المجالات من اقتصاد وصحة وتعليم، موضحا أن حملة 100 مليون صحة كانت حائط منيع للشعب المصري من العديد من الأمراض.