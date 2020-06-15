نقيب المهن التمثيلية يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. فيديو

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهوره على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه سيعود إلى العمل قريبًا.



وأوضح، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، الأحد، أنه قام بإجراء عملية تركيب دعامتين بالقلب، ويمكث في المنزل منذ ١٠ أيام حتى يتم شفاؤه.

وأضاف أن هناك شائعات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحدوث البلبلة خاصة في الوسط الفني.



وتابع أن نقابة المهن التمثيلية تحرص دائمًا على توضح الحقيقة للرأي العام باستمرار.



وأشار إلى أن مصر تمر حاليا بأزمة فيروس كورونا، والحكومة تعمل جاهدة على مواجهة تلك الأزمة بكل طاقتها.