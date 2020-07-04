4 كلمات تكفي المظلوم عن لعن ظالمه والدعاء عليه.. تعرف عليها

لعل حكم الدعاء على الظالم من المسائل التي يبحث عنها كثيرون، لأن الظلم من أصعب البلايا على الإنسان، وعنه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي للمُسلم أن يدعو على ظالمه باللعن والطرد من الجنة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى.





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وأوضح «عويضة» ، في رده على متصل يسأل عن حكم دعاء المظلوم على ظالمه باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون معتديًا في الدعاء، مشيرًا إلى أن المُسلم إذا ما ظُلم عليه أن يكتفي بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل».





وأكد أنه يكفي المظلوم أن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى فيمن ظلمه، وليدع ربه جل وعلا يفعل بظالمه ما يشاء، منبهًا إلى أن مثل هذه الأدعية فيها اعتداء وقسوة من قلب الإنسان.





وأضاف أنه ربما يهدي الله سبحانه وتعالى الظالم، فيعتذر ويرد المظالم ويعود إلى ربه مرة أخرى، منوهًا بأن هذا ما نرجوه لكل ظالم ومخطئ، ولنحذر اللعن والطرد من رحمة الله، يكفي كل من ظُلم أن يُفوض أمره إلى الله.







حكم الدعاء على الظالم هل يجوز الدعاء على الظالم ؟ حكم الدعاء على الظالم الدعاء على الظالم أي أن يدعو على ظالمه ، فقد قال الله -تعالى- في القرآن الكريم: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، وجاء في تفسير ابن كثير حول الآية الكريمة السابقة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الله لا يحب بأن يدعو أحدًا على أحدٍ إلّا إن كان مظلومًا، فقد أجاز الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، فهي رخصة للمظلوم تعطيه حق الدعاء على الظالم ، كما جاء في تفسير السعديّ حولها أيضًا، أي يجوز للعبد المظلوم الدعاء على الظالم . ورد فيه أنه يجوز للعبد المظلومأي أن يدعو على ظالمه ، فقد قال الله -تعالى- في القرآن الكريم: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، وجاء في تفسير ابن كثير حول الآية الكريمة السابقة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الله لا يحب بأن يدعو أحدًا على أحدٍ إلّا إن كان مظلومًا، فقد أجاز الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، فهي رخصة للمظلوم تعطيه حق، كما جاء في تفسير السعديّ حولها أيضًا، أي يجوز للعبد المظلوم

الدعاء على الظالم بالهلاك الدعاء على الظالم بالهلاك ، كثيرون أولئك المظلومين الذين يلجأون إلى الدعاء على الظالم بالهلاك ظنًا منهم أن وقوع الظالم في الهلاك قد ينزل بردًا وسلامًا على قلوبهم المحترقة بنيران الظلم، لكنه مجرد اعتقاد خاطئ ، حيث إنه رغم جواز الدعاء على الظالم كما ورد في القرآن الكريم بقول الله تعالى: ««لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، إلا أن رخصة الدعاء على الظالم تحدد لها مجموعة من الضوابط والشروط ، وهي أن يدعو المظلوم على من ظلمه أي أن الدعاء على الغير يكون في حالة الظلم فقط بمعنى لا يتجاوز الدعاء على الظالم ولا أحد غيره، كما يجوز للمظلوم في الدعاء على الظالم أن يشتكي منه ويجهر له بالسوء كما جهر له، دون أن يكذب عليه أو يزيد في مظلمته، ودون أن يتعدّى بشتم غيره، إلا أن العفو عن الظالم أولى وأفضل.

هل يجوز الدعاء على الظالم بالهلاك ؟ هل يجوز الدعاء على الظالم بالهلاك ؟، فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة أنه جاء النهي عن الدعاء على الظالم بالهلاك وهو ما يفوق ما يستحقّه من عقوبةٍ، أو الدعاء على الظالم بهلاك أولاده وذهاب أهله ونحو ذلك من الدعاء على من له علاقةٌ به رغم عدم حصول جنايةٍ منهم على العبد، فهذا منهيٌّ عنه لما فيه من أذيّةٍ لمن لم يتعدّ عليه.