فورد تشهد خسائر كبير في المبيعات بسبب كورونا

كما أن خسائر فورد تخططت هذا الحد بسبب ازمة كورونا وتأثيرها على عالم وصناعة السيارات 7.7 مليار دولار وهو يجعلها أحد أكبر الخاسرين بسبب الجائحة التي ضربت عالم السيارات في مقتل خلال الشهور السابقة .









كشفت شركة فود الأمريكية عن تراجع مبيعاتها في السوق المحلي خلال الربع الثاني من 2020 بنسبة 333.3 % وذلك مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضيكما كانت مبيعات التجزئة لشركة فورد أحسن حالا في الربع الثاني من هذا العام مع تراجع كبير وصل إلى 14.3 % مقارنة بعام 2019 .وأعلنت فورد من تراجع على كافة الفءات إذا انخفضت مبيعات السيارات الخاصة بنسبة 59.5 % من خلال الربع الثاني مع بيع 44 ألفًا و650 سيارة مقابل 110 ألفًا و195 سيارة في الربع الثاني من عام 2019.وبالنسبة لمستوى الشاحنا باعت فورد 237 ألف و891 سيارة بنسبة انخفاض بلغت 26.6 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضيوبالانتقال إلى الشركات اليابانية، نجد أن نيسان هبطت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 49.5% بعدما باعت 177 ألفًا و328 سيارة في الربع الثاني من 2020.