AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فورد تشهد خسائر كبير في المبيعات بسبب كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة فود الأمريكية عن تراجع مبيعاتها في السوق المحلي خلال الربع الثاني من 2020 بنسبة 333.3 % وذلك مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي

كما كانت مبيعات التجزئة لشركة فورد أحسن حالا في الربع الثاني من هذا العام مع تراجع كبير وصل إلى 14.3 % مقارنة بعام 2019 .

وأعلنت فورد من تراجع على كافة الفءات إذا انخفضت مبيعات السيارات الخاصة بنسبة 59.5 % من خلال الربع الثاني مع  بيع 44 ألفًا و650 سيارة مقابل 110 ألفًا و195 سيارة في الربع الثاني من عام 2019.


وبالنسبة لمستوى الشاحنا باعت فورد 237 ألف و891 سيارة بنسبة انخفاض بلغت 26.6 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي


كما أن خسائر فورد تخططت هذا الحد بسبب ازمة كورونا وتأثيرها على عالم وصناعة السيارات 7.7 مليار دولار وهو يجعلها أحد أكبر الخاسرين بسبب الجائحة التي ضربت عالم السيارات في مقتل خلال الشهور السابقة .


وبالانتقال إلى الشركات اليابانية، نجد أن نيسان هبطت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 49.5% بعدما باعت 177 ألفًا و328 سيارة في الربع الثاني من 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سيارات شهيرة تخسر بسبب كورونا

رغم جائحة كورونا .. أكثر 4 سيارات مبيعا بأمريكا في 2020

تراجع مبيعات فولكس فاجن في الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

إيساف يفاجئ عروسين بإحياء خطبتهما من أعلي كوبري ستانلي.. فيديو

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بالطائرات.. نقل وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى فرقاطة حربية قبالة سواحل ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة