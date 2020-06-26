قبل طرحها في الأسواق معلومات تخص فورد F-150

كشفت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن معلومات جديدة بشان الجيل الجديد من طراظ F-150 خاصة بع الإعلان عن الموعد النهائي للسيارة
ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة رغم أن الخبراء تمكنوا من التعرف على بعض ومنها بفضل الصور التجسسية التي التقطت للجيل الجديد من F-150 من خلال اختبارها.
كما أكدت فورد انها كانت على موعد تدشين F-150 بشكل رسمي هذا الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية .
وأعلنت فورد عن معلومات كثيرة قبل الطرح الرسمي حيث أن السيارة ستمتلك شاشة ضخمة وستكون بمثابة بطل المقصورة الامامية وتتميز بنظام المعلومات والترفيه.
ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة رغم أن الخبراء تمكنوا من التعرف على بعض ومنها بفضل الصور التجسسية التي التقطت للجيل الجديد من F-150 من خلال اختبارها.
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وأكدت فورد أنه المفترض أن تكشف عن الجيل الجديد يوم 29 فبراير ولكن بسبب كورونا تم تغيير الموعد وتتميز هذه السيارة بالعديد من خيرات المحرك الاول سيكون بسعة 5.0 لتر بجانب محركات أخرى V6 ما بين 2.7 لتر و3.5 لتر، وكذلك محرك V6 بسعة 3.3 لتر، وآخر هجين بسعة 3.5 لتر موضحة ان هذه المعلومات هي الاكثر قرابة لمواصفات السيارة .