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سيارات

قبل طرحها في الأسواق معلومات تخص فورد F-150

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن معلومات جديدة بشان الجيل الجديد من طراظ F-150  خاصة بع الإعلان عن الموعد النهائي للسيارة

كما أكدت فورد انها  كانت على موعد تدشين F-150 بشكل رسمي هذا الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأعلنت فورد عن معلومات كثيرة قبل الطرح الرسمي حيث أن السيارة ستمتلك شاشة ضخمة وستكون بمثابة بطل المقصورة الامامية وتتميز بنظام المعلومات والترفيه.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة رغم أن الخبراء تمكنوا من التعرف على بعض  ومنها بفضل الصور التجسسية التي التقطت  للجيل الجديد من F-150 من خلال اختبارها.
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وأكدت فورد أنه المفترض أن تكشف عن الجيل الجديد يوم 29 فبراير ولكن بسبب كورونا تم تغيير الموعد وتتميز هذه السيارة بالعديد من خيرات المحرك الاول سيكون بسعة 5.0 لتر بجانب محركات أخرى V6 ما بين 2.7 لتر و3.5 لتر، وكذلك محرك V6 بسعة 3.3 لتر، وآخر هجين بسعة 3.5 لتر موضحة ان هذه المعلومات هي الاكثر قرابة لمواصفات السيارة .

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