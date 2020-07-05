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برلمان

حضانة الطفل 9 سنوات والرؤية أسبوعية للأب والأم.. تعديلات قانون الأحوال الشخصية

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:33 ص
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية - صورة أرشيفية
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معتز الخصوصى

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه تقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتضمن تحديد سن حضانة الطفل 9 سنوات، وأن تكون الرؤية من خلال استضافة أسبوعية إذا كانت إجازة المدرسة يوما أو يومين أو مناصفة بين الطرفين.


وأضاف مخاليف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتضمن أيضا أنه فى حالة الإجازة السنوية يتم تخصيص أسبوع للأم وأسبوع الأب لرؤية الابن أو الابنة.


وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة وليس للجد أو الجدة أو أى شخص آخر، لأنه لا يجوز أن يحرم الطفل من أبيه وأمه معا.


وتابع: "كما شملت تعديلات قانون الأحوال الشخصية أن الخلع لا يعد طلاق شرعا لأن الخلع فسخ عقد، بمعنى إذا قام رجل بتطليق زوجته مرتين، وقامت زوجته بخلعه فى المرة الثالثة، فإن ذلك لا يعد خلعا لأنه على غير إرادة الرجل، كما أن المرأة ملك يمين الرجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الطلاق موثقا وليس شفهيا".

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