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تكنولوجيا

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:28 م
موتورولا تكشف رسميًا
موتورولا تكشف رسميًا عن One Fusion بـ 4000 جنيه
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كريم جمال
كشفت شركة موتورولا الصينية رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل إسم Motorola One Fusion، وهو من ضمن فئة الهواتف المتوسطة منخفة السعر.

وبحسب جى إس إم آرينا التقني، يأتى Motorola One Fusion بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة عرض FullHD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية من أجل مكالمات الفيديو و صور السيلفي.

Motorola One Fusion in Emerald Green color

ولعشاق التصوير جاء Motorola One Fusion بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفلاش من نوع LED.

Motorola One Fusion announced: Snapdragon 710 SoC, 48MP quad camera, and notched display

جاء Motorola One Fusion بمعالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10.0.

Motorola One Fusion in Deep Sapphire Blue color

ويمتلك Motorola One Fusion بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، من خلال منفذ USB-C، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الخضر و الأزرق، مقابل 250 دولار أمريكي ما يعادل 4000 جنيه مصري.

جدير بالكر أن الهاتف سيتم إطلاقه فى المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة بحلول الشهر القادم.
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