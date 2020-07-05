موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور





وبحسب جى إس إم آرينا التقني، يأتى Motorola One Fusion بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة عرض FullHD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية من أجل مكالمات الفيديو و صور السيلفي.









Motorola One Fusion بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفلاش من نوع LED. ولعشاق التصوير جاء









جاء Motorola One Fusion بمعالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10.0.









ويمتلك Motorola One Fusion بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، من خلال منفذ USB-C، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الخضر و الأزرق، مقابل 250 دولار أمريكي ما يعادل 4000 جنيه مصري.





جدير بالكر أن الهاتف سيتم إطلاقه فى المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة بحلول الشهر القادم.