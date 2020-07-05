موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور

كشفت شركة موتورولا الصينية رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل إسم Motorola One Fusion، وهو من ضمن فئة الهواتف المتوسطة منخفة السعر.
وبحسب جى إس إم آرينا التقني، يأتى Motorola One Fusion بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة عرض FullHD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية من أجل مكالمات الفيديو و صور السيلفي.
ولعشاق التصوير جاء Motorola One Fusion بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفلاش من نوع LED.
جاء Motorola One Fusion بمعالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10.0.
ويمتلك Motorola One Fusion بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، من خلال منفذ USB-C، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الخضر و الأزرق، مقابل 250 دولار أمريكي ما يعادل 4000 جنيه مصري.
جدير بالكر أن الهاتف سيتم إطلاقه فى المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة بحلول الشهر القادم.