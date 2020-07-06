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محافظات

صحة القليوبية : تخصيص 4 مستشفيات للكشف على المتقدمين لانتخابات الشيوخ

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة للكشف الطبي علي راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.


وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان المستشفيات التى تم تخصيصها هي ناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية.

ومن المقرر فتح باب التقدم للترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل ابتداء من السبت المقبل وحتي 18 من نفس الشهر بالمحاكم الابتدائية.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن السبت الماضي جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ.

وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020 بينما تكون الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من نفس الشهر على أن تُعلن النتيجة في 19 من الشهر المقبل.

وتقرر بدء انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج و8 و9 سبتمبر في الداخل على أن تعلن النتجية النهائية في 16 من الشهر ذاته.
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