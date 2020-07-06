"مستقبل وطن" بورسعيد يشارك في حل عدد من مشكلات المناخ والضواحي

شارك حزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، في حل عدد من المشكلات التي تواجه أهالي أحياء المناخ والضَواحي، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب بالمحافظة.
وتواصل هاني مزروع، أمين قسم المناخ بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، مع الدكتور منصور بكري رئيس الحي، للسيطرة علي حريق بأكوام القمامة ومخلفات البناء في حي المناخ، حيث كان قد استغاث أهالي منطقة الحرية بنطاق حي المناخ، لنشوب حريق بأكوام القمامة ومخلفات البناء المتواجدة بالمنطقة، مما تسبب في حالات اختناق للسكان، وانتشرت المناشدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه الأكوام تشتعل ذاتيًا من حين لآخر.
وتمكن رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران المتصاعدة من أكوام القمامة، وذلك عدة مرات بعد اشتعالها ذاتيًا، وطرح "مزروع"، علي رئيس الحي آلية لإزالة أكوام القمامة ومخلفات البناء التي تسبب ضرر لسكان المنطقة، مطالبًا بضرورة الاستفادة الأمثل لهذه المساحة التي تشغلها القمامة.
وفي نفس السياق، استجاب اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، لحل عدد من المشكلات التي طرحها وفد قسم الضواحي بحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، والتي كان أبرزها رصف العديد من الطرق الرئيسية بالمحافظة في نطاق الحي، وبحث أصحاب الأماكن العشوائية علي قناة الإتصال، وإنشاء سوق حضاري جديد.
وطرح سعد عرفات أمين قسم الضواحي بالحزب، عددا من المشكلات الفردية والعامة بنطاق الحي، وماهية حلها بالتنسيق مع الحي وإداراته المختلفة، حيث يعتبر الضواحي من أكبر أحياء المحافظة تعدادًا للسكان.
وأبدى اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، سعادته باللقاء، ودار النقاش حول حلول المشكلات التي تواجه الأهالى، حيث تم بحث رصف طريق الشاحنات، ومصطفي كامل، وكذلك تطوير سوق القابوطي العشوائي والسلام، وإيجاد حل لمشكلة الدور الخامس مناشدًا المواطنين بسرعة عمل طلبات التصالح وتقديمها للحى.
كما طالب وفد "مستقبل وطن"، بفتح طريق السيد متولي، وتوفير صناديق للقمامة بمناطق الحي المختلفة، وعلي الفور استجاب رئيس الحي لحل بعض مشاكل المواطنين بصورة عاجلة.
وأكد "قاسم"، أن المنطقة ستشهد أعمال تطوير للشوارع الرئيسية "مصطفى كامل، الشاحنات، وامتداد شارع الكورنيش الجديد"، مضيفًا أنه بالنسبة للمرافق الأساسية فإن المنطقة تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا خاصة فى مجال الإنارة العامة، حيث تم إنارة عدد من البلوكات، وزرع وصيانة العديد من الأعمدة، وتركيب كشافات ليد حديثة موفرة للطاقة، وجارى العمل فى باقى الشوارع.
وأشار إلى أن تطوير شارع البحر سيكون مرتبطًا بإنشاء المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش الجديد بطول قناة الاتصال، وكذلك طريق الشاحنات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء سوق حضارى جديد على أعلى مستوى المنطقة وتطوير مدرسة الشهيد عاطف السادات لتكون على أعلى مستوى.
وأوضح رئيس الحى، أن الضواحي خلال عام ونصف من الآن سيكون من أفضل أحياء المحافظة بفضل المشروعات وأعمال التطوير التى تتم به حاليا وستظهر ملامحها قريبا وأهمها تطوير شارعى البترول والرحاب، وحول العشش العشوائية المقامة على قناة الاتصال، فسيتم عمل حصر للمقيمين بالفعل والكشف عنهم من خلال إدارة التسكين بالمحافظة لمعرفة أحقيتهم فى الحصول على مسكن من عدمه.
وفى ختام اللقاء قام وفد حزب مستقبل وطن بقسم الضواحى، بتقديم الشكر لرئيس الحى، على جهوده فى الارتقاء بمستوى الخدمات، وأعمال التطوير الجارية به وأكدوا تضامنهم مع جهود الحى للارتقاء به.
وقدم الأهالي الشكر، لأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة عادل اللمعى، علي جهود الحزب عامة وقسمي الضواحي والمناخ خاصة بحل المشكلات والحث علي تقديم مقترحات للتطوير والارتقاء بالأحياء.
وتواصل هاني مزروع، أمين قسم المناخ بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، مع الدكتور منصور بكري رئيس الحي، للسيطرة علي حريق بأكوام القمامة ومخلفات البناء في حي المناخ، حيث كان قد استغاث أهالي منطقة الحرية بنطاق حي المناخ، لنشوب حريق بأكوام القمامة ومخلفات البناء المتواجدة بالمنطقة، مما تسبب في حالات اختناق للسكان، وانتشرت المناشدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه الأكوام تشتعل ذاتيًا من حين لآخر.
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وتمكن رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران المتصاعدة من أكوام القمامة، وذلك عدة مرات بعد اشتعالها ذاتيًا، وطرح "مزروع"، علي رئيس الحي آلية لإزالة أكوام القمامة ومخلفات البناء التي تسبب ضرر لسكان المنطقة، مطالبًا بضرورة الاستفادة الأمثل لهذه المساحة التي تشغلها القمامة.
وفي نفس السياق، استجاب اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، لحل عدد من المشكلات التي طرحها وفد قسم الضواحي بحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، والتي كان أبرزها رصف العديد من الطرق الرئيسية بالمحافظة في نطاق الحي، وبحث أصحاب الأماكن العشوائية علي قناة الإتصال، وإنشاء سوق حضاري جديد.
وطرح سعد عرفات أمين قسم الضواحي بالحزب، عددا من المشكلات الفردية والعامة بنطاق الحي، وماهية حلها بالتنسيق مع الحي وإداراته المختلفة، حيث يعتبر الضواحي من أكبر أحياء المحافظة تعدادًا للسكان.
وأبدى اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، سعادته باللقاء، ودار النقاش حول حلول المشكلات التي تواجه الأهالى، حيث تم بحث رصف طريق الشاحنات، ومصطفي كامل، وكذلك تطوير سوق القابوطي العشوائي والسلام، وإيجاد حل لمشكلة الدور الخامس مناشدًا المواطنين بسرعة عمل طلبات التصالح وتقديمها للحى.
كما طالب وفد "مستقبل وطن"، بفتح طريق السيد متولي، وتوفير صناديق للقمامة بمناطق الحي المختلفة، وعلي الفور استجاب رئيس الحي لحل بعض مشاكل المواطنين بصورة عاجلة.
وأكد "قاسم"، أن المنطقة ستشهد أعمال تطوير للشوارع الرئيسية "مصطفى كامل، الشاحنات، وامتداد شارع الكورنيش الجديد"، مضيفًا أنه بالنسبة للمرافق الأساسية فإن المنطقة تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا خاصة فى مجال الإنارة العامة، حيث تم إنارة عدد من البلوكات، وزرع وصيانة العديد من الأعمدة، وتركيب كشافات ليد حديثة موفرة للطاقة، وجارى العمل فى باقى الشوارع.
وأشار إلى أن تطوير شارع البحر سيكون مرتبطًا بإنشاء المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش الجديد بطول قناة الاتصال، وكذلك طريق الشاحنات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء سوق حضارى جديد على أعلى مستوى المنطقة وتطوير مدرسة الشهيد عاطف السادات لتكون على أعلى مستوى.
وأوضح رئيس الحى، أن الضواحي خلال عام ونصف من الآن سيكون من أفضل أحياء المحافظة بفضل المشروعات وأعمال التطوير التى تتم به حاليا وستظهر ملامحها قريبا وأهمها تطوير شارعى البترول والرحاب، وحول العشش العشوائية المقامة على قناة الاتصال، فسيتم عمل حصر للمقيمين بالفعل والكشف عنهم من خلال إدارة التسكين بالمحافظة لمعرفة أحقيتهم فى الحصول على مسكن من عدمه.
وفى ختام اللقاء قام وفد حزب مستقبل وطن بقسم الضواحى، بتقديم الشكر لرئيس الحى، على جهوده فى الارتقاء بمستوى الخدمات، وأعمال التطوير الجارية به وأكدوا تضامنهم مع جهود الحى للارتقاء به.
وقدم الأهالي الشكر، لأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة عادل اللمعى، علي جهود الحزب عامة وقسمي الضواحي والمناخ خاصة بحل المشكلات والحث علي تقديم مقترحات للتطوير والارتقاء بالأحياء.