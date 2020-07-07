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مرأة

بملابس عصرية .. شاهد أحدث ظهور لـ هايدي موسي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:28 ص
هايدي موسي
هايدي موسي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هايدي موسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

وتألقت هايدى موسي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص  ذا أكمام طويلة اتسم بالخطوط الطولية التى جمعت بين اللون الأسود و الأبيض و نسقت معه  بنطلون جينز فاتح .

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وانتعلت هايدي موسي حذاء صيفي باللون الأبيض، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات واعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها العصرية و البسيطة إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هايدى موسي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى.

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💙 #haidymoussa #new #soon #staytuned

A post shared by هايدي موسى (@haidymoussaofficial) on

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