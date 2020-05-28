AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ بنطال غريب .. هايدي موسى بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

الخميس 28/مايو/2020 - 09:38 م
هايدى موسى
هايدى موسى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة هايدي موسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة.


وظهرت هايدي موسى، ترتدى بنطالا أنيقا باللون الجملى، ويتميز بتفصيلة ناعمة تبرز جمالها، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها، وارتدت معه تى شيرت باللون الأبيض المطعم بنقشات بسيطة.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هايدي موسى فى الماكياج على الألوان الناعمة للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.


كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمالها.


ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الشيفون الأسود.. هايدى موسى تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بـ الستان الأبيض.. رضوى الشربينى تتألق بجمبسوت مختلف

بـ الكاروهات الأنيق.. هايدى موسى تبهر متابعيها برفقة أخيها| شاهد

بـ الجلد الأسود.. ملك قورة تتألق بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

غريبة ومختلفة.. أروى تتألق بملابس جذابة من حلقة رامز مجنون رسمى.. شاهد

ترشيحاتنا

رحيل مطرب كويتي شهير بإصابته بفيروس كورونا

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

أيهما أهم قبل شراء المستعمل.. عُمر السيارة أم المسافة التي قطعتها؟

اكتشاف أرضية رومانية يرجع تاريخها للقرن الثالث بحقل عنب إيطالي.. تفاصيل .. صور

بالصدفة.. بريطاني يتعثر بحطام طائرة حربية عمرها ٧٦ عاما.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطال غريب .. هايدي موسى بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

مش علشان خايف من غرامة 4 آلاف جنيه.. هاني الناظر يكشف أسباب ضرورة ارتداء الكمامة

سعر غير متوقع .. فستان هيفاء وهبي يبهر الجمهور بأناقته.. فيديو