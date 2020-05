بـ بنطال غريب .. هايدي موسى بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

View this post on Instagram

خلي بالكم من نفسكم لو مضطر تنزل وتتعامل اليومين دول ومتنساش تقول الدعاء ده وانت خارج: "تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت علي الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجِنا من الطاعون والبلاء بلطفك ومنِك وكرمك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير" ربنا يحفظكم جميعاً #haidymoussa #quarantine #days #lovers #loveyou #هايدي_موسى