بـ بنطال غريب .. هايدي موسى بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

نشرت الفنانة هايدي موسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة.
وظهرت هايدي موسى، ترتدى بنطالا أنيقا باللون الجملى، ويتميز بتفصيلة ناعمة تبرز جمالها، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها، وارتدت معه تى شيرت باللون الأبيض المطعم بنقشات بسيطة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هايدي موسى فى الماكياج على الألوان الناعمة للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمالها.
ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها.
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خلي بالكم من نفسكم لو مضطر تنزل وتتعامل اليومين دول ومتنساش تقول الدعاء ده وانت خارج: "تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت علي الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجِنا من الطاعون والبلاء بلطفك ومنِك وكرمك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير" ربنا يحفظكم جميعاً #haidymoussa #quarantine #days #lovers #loveyou #هايدي_موسى