تفاصيل وفاة محمد برغوث طبيب جامعة طنطا بفيروس كورونا

نعى مجلس نقابة الأطباء بمحافظه الغربيه الدكتور محمد سامي برغوث، المدرس المساعد بجامعة طنطا، بعد رحيله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.









وقال الدكتور جرجس رزق، أمين عام نقابة الأطباء ، إن وفاة الطبيب الشاب أوجعت قلوب جميع اعضاء الجمعيه العمومية، داعيا له "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" .





وكان الدكتور الشاب " برغوث" مدرس مساعد بقسم طب الأطفال في كلية الطب جامعة طنطا توفي نتيجه إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى جامعة طنطا.





وكانت أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت عليه منذ فترة، وأجريت له الفحوصات الطبية ، وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحي بمستشفى جامعة طنطا وخضوعه للعلاج المكثف ، وخلال الفترة الأخيرة تدهورت حالته الصحية ، وحاول الأطباء إنقاذه؛ إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.





كما نعى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب بطنطا ، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الطبيب الفقيد، وذلك من خلال صفحته على "فيسبوك"، سائلا المولى- عز وجل- أن يلهم اهله الصبر والسلوان.



