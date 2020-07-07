بإجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية العامة بالشرقية على اللجان لأداء امتحاني التاريخ والفيزياء .. صور

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم على اللجان الامتحانات لأداء امتحان مادتى التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية ، وسط اجراءات وتدابير احترازية مشددة.





فيما شهدت جميع اللجان على مستوى المحافظة ، تنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا حيث تم التشديد علي ضرورة تعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة باستخدام اجهزة الكواشف وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية.

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فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون انقطاع وتذليل أي عقبات طوال فترة الامتحانات وحل كل المعوقات الطارئة.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات