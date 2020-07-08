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تكنولوجيا

موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:02 ص
موتورولا تطلق Moto
موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر و المواصفات
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كريم جمال
كشفت منذ قليل شركة موتورولا الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Moto G 5G Plus، والذى ياتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، كما يعمل بشبكة الجيل الخامس 5G الذى تدعم أعلى سرعة لإرسال واستقبال البيانات، وهو المنافس لنظيره Poco M2 Pro من شركة شاومي.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Moto G 5G Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على هيئة ثقب مزدوج فى أعلى يسار للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو و صور السيلفي، وبسرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية.


Moto G 5G Plus announced as the maker’s most affordable 5G phone in Europe

ويمتلك Moto G 5G Plus معالج من نوع Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G بقوة 2.4 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

ولعشاق التصوير جاء Moto G 5G Plus بكاميرا أساسية 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و ميزة فلاش LED، بالإضافة لقارىء بصمة فى الجانب بزر التشغيل.



Moto G 5G Plus announced as the maker’s most affordable 5G phone in Europe

ويمتلك Moto G 5G Plus بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويعمل بنظام أندرويد الجديد 10.0.

ويمكنك الحصول على هاتف Moto G 5G Plus باللون الأزرق، والذى يبدأ سعره من 350 يورو ما يعادل 6300 جنيه.

موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات
موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات
موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات
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