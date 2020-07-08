موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات

بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش على هيئة ثقب مزدوج فى أعلى يسار للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو و صور السيلفي، وبسرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية.

ويمتلك Moto G 5G Plus معالج من نوع Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G بقوة 2.4 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.





ولعشاق التصوير جاء Moto G 5G Plus بكاميرا أساسية 48 و 8 و 5 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و ميزة فلاش LED، بالإضافة لقارىء بصمة فى الجانب بزر التشغيل.



