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أخبار العالم

إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز عتبة الـ 50 ألف حالة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 50207 حالة منذ تفشي الجائحة.


وأوضحت الصحة العمانية أن الحالات الجديدة تشمل 939 حالة لعمانيين و271 حالة لغير عمانيين.


وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" وصل إلى 233 حالة وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الصحة العمانية إلى أن عدد حالات التي تعافت من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" وصل إلى 32005 حالات.
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