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رياضة

عائلة طاهر محمد طاهر تتحدث عن عشقها لـ الأهلي.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:44 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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ياسمين تيسير
أعرب محمد طاهر والد اللاعب طاهر محمد نجم فريق المقاولون العرب المنضم حديثا لـ الأهلي عن سعادته البالغة بانضمام نجله للفريق مشددا أن اللاعب طوال عمره يشجع الأهلي حيث كان يغضب كثيرا في حال هزم الفريق

وأضاف في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أنه كان يرغب في أن يصبح نجله لاعب كره منذ صغره حيث قام بالحاقه بـ أكاديمية كرة قدم مشددا أن قابل محمود الخطيب في احدى المرات واصر طاهر على التقاط صور تذكارية  معه.


وأضاف أنه يرغب في ان يصبح نجله من أهم لاعبي الاهلي خلال الفترة المصرية ويصنع تاريخ واسم داخل الفريق 

كما تحدثت شقيقته عن سعادتها البالغة بانضمام شقيقها للفريق مشددا أنه شخص هادئ ولا يتحدث كثيرا مطلقا.

أما عن زوج شقيقته فاكد ان مشجع متعصب للأهلي وكان يرغب طوال الوقت في انضمام اللاعب لـ الأهلي مشددا أنه كان يغضب كثيرا عندما يسجل اللاعب في الأهلي.
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