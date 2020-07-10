طاهر محمد طاهر يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي.. فيديو





أعرب طاهر محمد طاهر نجم فريق المقاولون العرب المنضم حديثا لـ الأهلي عن سعادته بانضمامه للفريق خلال الفترة الحالية مشددا أن أسرته جميعا تنتمي للنادي الأهلي ومن مشجعيه.





وأضاف طاهر محمد طاهر في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب اول من اخبره بـ انضمامه لـ الاهلي مشددا إن مفاوضات انضمامه بدأت منذ توقف النشاط الرياضي في مصر.









وأضاف أنه اخبر مسؤولي المقاولون برغبته في الانضمام لـ الأهلي خاصة في ظل تلقيه عدة عروض من أندية أخرى مشددا أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي هاتفه لسؤاله عن رغبته في الإنضمام للأهلي.





وأكمل: أن المفاوضات تمت في هدوء و بمنتهى السلاسة والسهولة وكان هناك مرونة من جانب الطرفين.







