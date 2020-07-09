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رياضة

بعد التعاقد رسمياََ.. موعد انضمام طاهر محمد طاهر لتدريبات النادي الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:36 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو ابوبكر
أعلن النادي الأهلي رسميًا، عن ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم مقبلة، ليصبح طاهر أولى صفقات النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

وحصل الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر، اليوم الخميس، بعد إنهاء كافة الإجراءات مع المقاولون العرب، حيث أوضح أمير توفيق أن اللاعب سعيد بارتداء القميص الأحمر. 

ويستمر محمد طاهر ضمن صفوف المقاولون العرب حتى انتهاء هذا الموسم من بطولة الدوري الممتاز، الذي سيتم استئنافه يوم 6 من شهر أغسطس. 

ومن المقرر أن ينتقل طاهر إلى صفوف الأهلي بداية الموسم الجديد، وذلك بعد إتمام تعاقده مع القلعة الحمراء. 

وينضم طاهر الى تدريبات الأهلي فور فتح باب القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم، وإنهاء الموسم مع نادي المقاولون العرب بشكل رسمي. 
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