بعد التعاقد رسمياََ.. موعد انضمام طاهر محمد طاهر لتدريبات النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميًا، عن ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم مقبلة، ليصبح طاهر أولى صفقات النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.





وحصل الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر، اليوم الخميس، بعد إنهاء كافة الإجراءات مع المقاولون العرب، حيث أوضح أمير توفيق أن اللاعب سعيد بارتداء القميص الأحمر.





ويستمر محمد طاهر ضمن صفوف المقاولون العرب حتى انتهاء هذا الموسم من بطولة الدوري الممتاز، الذي سيتم استئنافه يوم 6 من شهر أغسطس.





ومن المقرر أن ينتقل طاهر إلى صفوف الأهلي بداية الموسم الجديد، وذلك بعد إتمام تعاقده مع القلعة الحمراء.



