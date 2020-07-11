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سيارات

بسبب الانبعاثات الكربونية.. فورد توقف تصنيع السيارة فوكس

السبت 11/يوليه/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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أماني نوار

قررت الشركة الامريكية العريقة لصناعة السيارات فورد الامريكية عن إحالة احد طرازاتها للتقاعد فورد فوكسRS  وسيتم ذلك رسميا مما سيصيب الكثير من عشاق فورد بحزن شديد.

ووفقا لما نشره موقع موتور وان ان شركة فورد قررت إيقاف طراز " فوكس RS "  الرياضي بسبب رغبتها في مواكبة ما يحدث في عالم صناعة السيارات

 

والسبب في توقف السيارة هو الانبعاثات الكربونية والتي تعد أحد أهم الاسباب الرئيسية وراء اتخاذ هذا القرار خاصة وأن المواصفات التي يجب اتباعها تصعب كثير من إنتاج بعد الطرازات خاصة أن أوروبا فرضت إجراءات مشددة على السيارات التي تتسب  في عوادم ضارة بالبيئة بسبب  المحركات ذات آلية الحرق السريع للوقود

 

 

 

حيث تفرض قارة أوروبا إجراءات مشددة على السيارات التي تتسبب في عوادم ضارة بالبيئة بسبب المحركات ذات آلية الحرق السريع للوقود وهو الأمر الذي ينطبق تماما على موديل "فوكس RS".

 

وكذلك أحد الأسباب لإيقاف هذا الموديل هو رغبة فورد في توفير النفقات وذلك بسبب خسائرها مؤخرا بسبب تراجع مبيعاتها في الأسواق العالمية.

 

وترغب فورد في تعويض إيقاف إنتاج فوكس RS الرياضية بطرح طراز كهربائي لمنافسة فولكس واغن التي كان لها السبق في طرح موديل كهربائي.

 

وبالرغم من كل ذلك، إلا أن طراز فورد فوكس RS الرياضي المميز يمتلك تاريخًا طويلًا، منذ إصدار الطراز الأول وحتى آخر طرازاتها.

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