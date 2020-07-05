تخفيضات على فورد كوجا تتخطى 40 ألف جنيه.. فيديو

نشر الإعلامي محمود خيري فيديو على يوتيوب يعرض فيه تخفيضات بأكثر من ٤٠ الف جنيه على سيارة فورد كوجا.
واشاد محمود خيري بسيارة فورد كوجا من حيث الأداء الرياضي للسيارة والتسارع ويستطيع محبو علامة فورد العريقة الحصول على سيارة كوجا مع بدء شهر يوليو الجارى، بعدما كشف الوكيل الرسمي للعلامة الأمريكية فى مصر عن تخفيضات ضخمة على أول فئة من السيارة، والتى اصبحت 414,900 جنيه بدلًا من 457,500 جنيه.
وتتمتع السيارة كوجا بسقف متحرك ذو رؤية بانورامية يتيح رؤية صافية و بدون عوائق، فضلًا على أنه مصنوع من زجاج عاكس لأشعة الشمس مما يحافظ علي درجة حرارة مقصورة السيارة منخفضة ويمنع وصول أشعة الشمس الضارة، لذلك فهي الخيار الأفضل للأفراد والعائلات لتميزها بأحدث التكنولوجيا وأعلى درجات السلامة و مواجهة ظروف القيادة الصعبة.
واشاد محمود خيري بسيارة فورد كوجا من حيث الأداء الرياضي للسيارة والتسارع ويستطيع محبو علامة فورد العريقة الحصول على سيارة كوجا مع بدء شهر يوليو الجارى، بعدما كشف الوكيل الرسمي للعلامة الأمريكية فى مصر عن تخفيضات ضخمة على أول فئة من السيارة، والتى اصبحت 414,900 جنيه بدلًا من 457,500 جنيه.
وتتمتع السيارة كوجا بسقف متحرك ذو رؤية بانورامية يتيح رؤية صافية و بدون عوائق، فضلًا على أنه مصنوع من زجاج عاكس لأشعة الشمس مما يحافظ علي درجة حرارة مقصورة السيارة منخفضة ويمنع وصول أشعة الشمس الضارة، لذلك فهي الخيار الأفضل للأفراد والعائلات لتميزها بأحدث التكنولوجيا وأعلى درجات السلامة و مواجهة ظروف القيادة الصعبة.
وتمتلك فورد كوجا مصابيح متقدمة تتأقلم مع ظروف الطرق المختلفة لتوفر رؤية أوضح لقائد السيارة، وأيضا تتميز بإمكانية التحكم في مستوى الإضاءة أوتوماتيكيًا وفقًا لسرعة السيارة. بالاضافة الى خاصية الباب الخلفي الذكى، والذي يمكن من خلاله فتح الباب الخلفي للسيارة من خلال الركل بالقدم دون الحاجة لاستخدام الأيدي، مع تزويده بعناصر الأمان لضمان عدم انفتاحه بشكل عرضي أثناء القيادة.
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بالإضافة لخاصية ركن السيارة ذاتيًا – Active park Assist للمساعدة في ركن السيارة سواء بشكل عمودى أو موازى للرصيف، والخروج بها من أكثر أماكن الانتظار ضيقًا، كما نقدم أيضا خاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح Keyless start engine، وغلق وفتح السيارة بدون مفتاح Keyless entry، مع حساسات ركن خلفية Parking sensors وكاميرا خلفية rear view camera، ومثبت ومحدد سرعة Speed limiter& cruise control.