تخفيضات على فورد كوجا تتخطى 40 ألف جنيه.. فيديو

وتمتلك فورد كوجا مصابيح متقدمة تتأقلم مع ظروف الطرق المختلفة لتوفر رؤية أوضح لقائد السيارة، وأيضا تتميز بإمكانية التحكم في مستوى الإضاءة أوتوماتيكيًا وفقًا لسرعة السيارة. بالاضافة الى خاصية الباب الخلفي الذكى، والذي يمكن من خلاله فتح الباب الخلفي للسيارة من خلال الركل بالقدم دون الحاجة لاستخدام الأيدي، مع تزويده بعناصر الأمان لضمان عدم انفتاحه بشكل عرضي أثناء القيادة.





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