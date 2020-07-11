تضامن الوادي الجديد: تجهيز 5 عرائس وتسليم 6 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى في الوادي الجديد اليوم السبت، مستلزمات تجهيز 5 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية وكذلك 6 مقاعد كهربائية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، بحضور اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة وذلك فى إطار مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، حيث جرى توزيع كل المستلزمات على العرائس، والذى زرع البسمة والفرحة علي وجوههن.





وأوضح محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أن المديرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى تقوم بتقديم مساعدات شهرية لـ 260 أسرة موزعة على المراكز الخمسة بحد أدنى 500 جنيه شهريًا وحد أقصى 1000 جنيه شهريًا لكل أسرة "الأرامل والمطلقات ومهجورة العائل وأسرة مسجون والأسر التى ليس لديها دخل ثابت ذات مرض".

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واشار الي انه كان من نصيب هذه الأسر 18 جهاز عروسة "ثلاجة - غسالة – بوتاجاز"، 12 كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة موزعة على المراكز بإجمالي 690 ألف جنيه، وجرى اليوم تسليم 5 جهاز عروسة و6 مقاعد كهربائية بمركز الداخلة.



