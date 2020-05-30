التزام المواطنين بارتداء الكمامة في المواقف وميادين الوادى الجديد

، التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى اليوم الأول من التطبيق الإلزامى لارتداء المواطنين للكمامة حفاظا على صحتهم وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى عدم التعرض لعقوبات جراء عدم الالتزام. شهدت الميادين والشوارع وجميع القطاعات المختلفة والأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات بمحافظة الوادي الجديد





وشهدت مواقف المواصلات العامة، وسائقو السيارات العامة والخاصة وموردى القمح والعاملين بالصوامع المختلفة ومناطق استلام القمح والتجار بالأسواق والمحلات التجارية والمواطنين المترددين على الأسواق ارتداء الكمامات والالتزام الشديد حتى لا يتم التعرض لعقوبة وغرامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.





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من جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل العامة والخاصة والبنوك والأسواق وغيرها من الأماكن العامة، بجانب التشديد على العاملين بالدواوين الحكومية المختلفة بارتداء الكمامة وعدم التهاون فى هذا الأمر وإلزام العاملين بالقطاعات والمترددين على المنشآت بارتداء الكمامات الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.